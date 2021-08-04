34-летний Иван Федик больше не занимает должность наставника "Руха".

После двух поражений на старте сезона "Рух" отправил в отставку Ивана Федика. Клуб и тренер расторгли контракт по обоюдному согласию.

Сообщается, что руководство команды предложило Федику работу в структуре клуба. Наставник сообщит о своем решении позже.

Федик возглавлял команду в течение 414 дней. Во главе коллектива он провел 40 матчей, в которых его подопечные одержали 12 побед, 14 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений.

Федик возглавлял "Рух" с 2020 года. Под его руководством команда впервые в истории вышла в украинскую Премьер-лигу (УПЛ).

В первый сезон в высшем дивизионе страны "Рух" финишировал на 10-м месте.

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Автор: Артем Будрин