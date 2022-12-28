Виктор Коваленко может оформить полноценный трансфер в "Специю".

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко подпишет полноценный контракт с итальянской "Специей", в составе которой выступает на правах аренды.

По информации издания Tuttomercatoweb, "Специя" хочет сохранить в своем составе украинца и готова предложить ему контракт, который будет рассчитан до 2026 года.

Отмечается, что Виктор Коваленко пока находится в размышлениях.

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Права на Коваленко принадлежат "Аталанте". Его соглашение с клубом из Бергамо рассчитан до лета 2025 года.

Виктор перешел в "Специю" на правах аренды в начале августа прошлого года.

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник сыграл 7 матчей в чемпионате Италии, результативными действиями не отметился.

"Специя" находится на 17 позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. В ближайшем поединке Серии А команда Виктора Коваленко встретится с "Аталантой" Руслана Малиновского. Матч запланирован на 4 января.

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