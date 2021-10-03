У Андрея Шевченко появился новый вариант для трудоустройства.

Шотландский "Селтик" заинтересован в сотрудничестве с экс-главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.

Об этом сообщает The Sun.

Руководство "Селтика" недовольно результатами команды под руководством Ангелоса Постекоглу. "Селтик" занимает лишь шестое место в чемпионате Шотландии после семи туров, а в Лиге Европы стартовал с двух поражений.

Среди плюсов приглашения Шевченко является то, что он свободно владеет английским.

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Шевченко на данный момент открыт к переговорам и хочет поработать с одним из европейских клубов. В случае с "Селтиком", тренеру не нужно будет получать разрешение на работу в Великобритании, так как он давно живет в Лондоне.

Ранее сообщалось, что в услугах Шевченко были заинтересованы в американской MLS. Кроме того, его кандидатуру рассматривали в сборной Турции, но в итоге пригласили другого специалиста.

Уход Андрея Шевченко из сборной Украины

1 августа Андрей Шевченко опубликовал пост в соцсетях, в котором сообщил, что контракт его тренерского штаба подошел к завершению

Только на следующий день УАФ сделала официальное заявление об уходе тренера. В нем говорилось, что Шевченко и его тренерский штаб подписывали контракт до конца Евро, так как хотели перейти на клубную работу.

Позже Шевченко заявил, что хотел остаться в сборной, и продление контракта было оговорено: "Была договоренность, что если после Евро две стороны хотят пролонгировать, тогда контракт продлевается". Однако УАФ, по его словам, по неизвестной причине не стала продлевать соглашение.

Ассистент Шевченко Мауро Тассотти заявил, что не понимает, почему УАФ не продлила контракт.

В УАФ, в свою очередь, сообщили, что планировали продлить контракт с Шевченко, однако встреча сторон не состоялась.

Автор: Антон Дударь