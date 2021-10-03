Шотландский "Селтик" заинтересован в сотрудничестве с экс-главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.
Об этом сообщает The Sun.
Руководство "Селтика" недовольно результатами команды под руководством Ангелоса Постекоглу. "Селтик" занимает лишь шестое место в чемпионате Шотландии после семи туров, а в Лиге Европы стартовал с двух поражений.
Среди плюсов приглашения Шевченко является то, что он свободно владеет английским.
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Шевченко на данный момент открыт к переговорам и хочет поработать с одним из европейских клубов. В случае с "Селтиком", тренеру не нужно будет получать разрешение на работу в Великобритании, так как он давно живет в Лондоне.
Ранее сообщалось, что в услугах Шевченко были заинтересованы в американской MLS. Кроме того, его кандидатуру рассматривали в сборной Турции, но в итоге пригласили другого специалиста.
Уход Андрея Шевченко из сборной Украины
- 1 августа Андрей Шевченко опубликовал пост в соцсетях, в котором сообщил, что контракт его тренерского штаба подошел к завершению
- Только на следующий день УАФ сделала официальное заявление об уходе тренера. В нем говорилось, что Шевченко и его тренерский штаб подписывали контракт до конца Евро, так как хотели перейти на клубную работу.
- Позже Шевченко заявил, что хотел остаться в сборной, и продление контракта было оговорено: "Была договоренность, что если после Евро две стороны хотят пролонгировать, тогда контракт продлевается". Однако УАФ, по его словам, по неизвестной причине не стала продлевать соглашение.
- Ассистент Шевченко Мауро Тассотти заявил, что не понимает, почему УАФ не продлила контракт.
- В УАФ, в свою очередь, сообщили, что планировали продлить контракт с Шевченко, однако встреча сторон не состоялась.