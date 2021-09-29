По словам президента Украины, спортсмен делал "чудеса" на поле и стал "номером один" в истории украинского футбола.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил футболиста Андрея Шевченко с днем рождения. Сегодня, 29 сентября, легендарный спортсмен празднует юбилей - ему исполнилось 45 лет.

Своими поздравлениями Зеленский поделился в Telegram.

Президент вспомнил, что Шевченко вошел в топ-100 лучших игроков XX века. По словам Зеленского, спортсмен "творил чудеса" на поле под своим номером "7". Кроме этого, Шевченко стал первым в новейшей истории украинского футбола.

"Первый украинец, выигравший Лигу чемпионов. Первый украинец, который во времена независимости получил "Золотой мяч". А как тренер - первый, кто вывел сборную Украины в плей-офф чемпионата Европы", - написал о Шевченко Зеленский.

Также президент рассказал, как футболиста называют фанаты и другие игроки.

Читайте такжеШанс для украинца: бомбардир-новичок Шахтера ждет операцию из-за сложной травмы"Для молодого поколения игроков - Андрей Николаевич. Для обычных болельщиков - просто Шева. И сегодня ему 45! В футболе – это лишь 1-й тайм", - добавил Зеленский.

Президент пожелал футболисту успехов в дальнейшей жизни и отметил, что победы Шевченко славят Украину.

Андрей Шевченко - справка УНИАН

Андрей Шевченко родился 29 сентября в 1976 году в селе Киевской области. Он выступал за киевское "Динамо", "Милан" и "Челси". Имеет звание Заслуженного мастера спорта Украины и Героя Украины. В 2003 году он стал первым украинцем, выигравшим Лигу чемпионов.

Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году. До этого он работал ассистентом в штабе Михаила Фоменко.

В отборе на чемпионат мира-2018 под руководством Шевченко сборная Украины заняла третье место в отборочной группе, не сумев квалифицироваться на турнир.

После этого Шевченко удалось вывести сборную Украины на Евро-2020, она заняла первое место в отборочной группе с Португалией.

Кроме того, сборная Украины в 2018 году успешно выступила в Лиге наций, повысившись в классе. В 2020 году в Лиге "А" Лиги наций украинская сборная не смогла сохранить прописку лишь из-за технического поражения за матч со Швейцарией.

На Евро-2020 сборная Украины заняла третье место в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией, затем в дополнительное время прошла в плей-офф Швецию (2:1), а в четвертьфинале уступила Англии (0:4). Выход в 1/4 финала стал для "желто-синих" лучшим результатом на ЧЕ.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Шевченко, которого на День Независимости наградили орденом Ярослава Мудрого 5-й степени, вместе с Кличко и Ломаченко встретились в раздевалке после боя Усика.

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Автор: Полина Кузенко