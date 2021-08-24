Легендарный футболист и экс-тренер сборной Украины получил орден Ярослава Мудрого 5-й степени

Президент Украины Владимир Зеленский наградил одного из лучших украинских футболистов в истории и экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко орденом Ярослава Мудрого 5-й степени.

Это произошло в рамках празднования Дня Независимости Украины.

Спасибо большое. Спасибо за поддержку, за все. Мы еще увидимся. Хорошей поездки в Америку", - сказал Шевченко президенту.

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Отметим, что данный орден вручается за государственное строительство, укрепление международного авторитета Украины, развитие экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, за выдающиеся благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность.

Напомним, что этим летом сборная Украины под руководством Шевченко впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.

Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 года и покинул ее после чемпионата Европы.

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Автор: Антон Дударь