Победа в этой игре позволила "Брайтону" обойти "Ливерпуль" в турнирной таблице.

В субботу, 14 января, в рамках 20-го тура чемпионата Англии по футболу "Брайтон" встречался с "Ливерпулем".

Встреча проходила на стадионе "Фалмер - Зе Амекс" и завершился сенсационной победой команды Роберто Де Дзерби.

В первом тайме команды забитыми мячами не отметились, однако преимущество по владению и ударам было полностью на стороне хозяев. Во второй половине встречи футболисты "Брайтона" сумели реализовать свои моменты. Атакующий полузащитник Соломон Марч сумел оформить дубль за шесть минут, забив голы на 47-й и 53-й минутах.

Команда Юргена Клоппа пыталась переломить ситуацию на поле, но в итоге пропустила третий мяч. Случилось это на 82-й минуте, когда Дэнни Уэлбек после передачи Соломона Марча установил итоговый счет этой встречи - 3:0.

"Брайтон" - "Ливерпуль" - 3:0

"Брайтон": Санчес, Данк (Уэбстер, 91), Колуилл, Эступиньян, Гросс, Мак Аллистер (Сармиенто, 83), Кайседо, Митома (Лэмпти, 91), Лаллана (Велтман, 66), Марч, Фергюсон (Уэлбек, 66)

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Матип (Гомес, 69), Конате, Робертсон, Фабиньо (Доак, 69), Алькантара, Хендерсон (Кейта, 69), Окслейд-Чемберлен (Эллиот, 69), Салах, Гакпо

Предупреждения: Данк, 17 - Матип, 18, Хендерсон, 30, Александр-Арнольд, 65

Обзор матча:

Победа в этой игре позволила "Брайтону" обойти "Ливерпуль" в турнирной таблице АПЛ. "Чайки" с 30 баллами идут на 7-й позиции, а "красные" с 28 очками расположились на 9-й строчке.

В следующем туре АПЛ "Брайтон" сыграет против "Лестера" на выезде, а "Ливерпуль" на своем поле примет "Челси". Оба матча запланированы на 21 января.

Напомним, "Брайтон" возглавляет бывший тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби. Итальянский специалист пришел в клуб после ухода Грэма Поттера в "Челси".

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