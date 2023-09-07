Сергей Кривцов рассказал о подготовке сборной Украины к матчу против Англии.

Опытный защитник национальной сборной Украины Сергей Кривцов, который вместе с Лионелем Месси играет за "Интер Майами", поделился своим мнением о перспективах "сине-желтых" в поединке квалификации Евро-2024 против сборной Англии.

Экс-футболист "Шахтера" отметил, что украинская команда вместе с тренерским штабом проводит много работы, изучая соперника.

"Думаю, что эти два дня у нас будет очень много работы в плане изучения сборной Англии.

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Есть ли смысл менять схему? Это работа тренерского штаба. Они знают, как лучше для нас, знают весь подбор футболистов, сильные и слабые качества. Думаю, они уже знают, что делать.

Класс не всегда побеждает. Это футбол. Именно поэтому это игра миллионов, что до матча нельзя на 100% сказать, кто победит", – сказал Сергей Кривцов в комментарии YouTube-каналу "ВЗБІРНА".

Добавим, что поединок сборных Украины и Англии состоится в субботу, 9 сентября. Из-за полномасштабного вторжения РФ, номинально домашний матч "сине-желтые" вынужденно проведут в польском Вроцлаве.

Перед пятым туром сборная Англии занимает певрое место в турнирной таблице группы С, имея в своем активе 12 набранных очков. Сборная Украины с 6 баллами идет на второй строчке. Следом расположились Италия и Северная Македония, у которых по три балла. У Мальты - 0 очков.

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