Сергей Кривцов рассказал о главных звездах "Интера Майами".

Защитник национальной сборной Украины Сергей Кривцов, который играет за американский "Интер Майами", рассказал о звездных партнерах по команде.

32-летний футболист отметил, что приход в команду Лионеля Месси и других звезд "Барселоны" не стал сюрпризом для него. Также экс-игрок "Шахтера" рассказал, что Месси, Альба и Бускетс в курсе ситуации в Украине и поддерживают нашу страну.

"Признаюсь, для меня не было большой неожиданностью, что они могут прийти в "Интер". Когда я подписывал контракт, у меня был инсайд, что вскоре Бускетс присоединится, а также были разговоры о Лео. На 100% не был уверен, что это произойдет, но надеялся.

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Это большая возможность тренироваться и играть с футболистами, которые выиграли в футболе все. Дает возможность учиться новому и получать опыт. Все увидели, как изменились результаты "Интера" в последних десяти матчах и, думаю, что в этом весомый вклад этих ребят.

К сожалению для меня, на английском общается только Бускетс. Знаю, что Жорди и Лео уже его учат. Они в курсе ситуации в Украине. О деталях не спрашивали, но всем обо всем известно, сочувствуют и поддерживают.

Нет, никаких скидок им не делает ни тренерский штаб, ни кто-либо. Скажу больше - кроме стандартных тренировок они всегда дорабатывают в фитнес-зале, идут на восстановительные процедуры. Так что на 100% могу сказать, что это большие профи своего дела", - приводит слова Кривцова УПЛ ТВ.

Напомним, Сергей Кривцов перебрался в "Интер Майами" в феврале этого года. В составе американского клуба украинец сыграл 30 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Этим летом "Интер Майами" подписал Лионеля Месси, а также двух звездных игроков каталонской "Барселоны" - Жорди Альбу и Серхио Бускетса.

Отметим, что Месси помог "Интеру Майами" завоевать первый трофей в истории клуба - команда стала победителем Кубка лиг-2023.

В турнирной таблице Восточной конференции МЛС "Интер Майами" занимает 14-е место с 25 очками в активе. В следующем туре команда сыграет протв "Спортинга" из Канзас-Сити.

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