Мирча Луческу подчеркнул, что "Динамо" очень хорошо сыграло в обороне.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал ничью с "Бенфикой" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Слова Луческу приводит Tribuna.

"Позитивный результат. Играли против очень хорошего соперника. Это команда, которая инвестирует очень много денег в игроков. Мы сыграли очень хорошо в обороне. Ждали своего момента. Были еще какие-то моменты у нас, штанга. Жаль, что не засчитали гол в конце матча", - отметил румынский тренер.

"Когда смотришь на наших центральных защитников, им 19-21 год, а у соперника - далеко за 30, то кажется, что результат все-таки в нашу пользу", - добавил Луческу.

Тренер "Динамо" также подчеркнул, что команда будет сражаться за каждое очко:

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"Сложная группа. Матчи проходят в хорошем ритме. Будем до конца биться и цепляться за каждое очко. Важно, чтобы мои игроки поверили в себя, в каждой игре добавляли в уверенности, смелости, чтобы улучшали командную игру".

"Динамо" - "Бенфика": итоги матча

"Динамо" и "Бенфика" завершили матч со счетом 0:0.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан защитник "Бенфики" Николас Отаменди. У "Динамо" - голкипер Денис Бойко.

"Динамо" и "Бенфика" впервые в пяти матчах друг против друга сыграли вничью.

В параллельном матче группы Е "Бавария" в гостях разгромила "Барселону" со счетом 3:0

Во 2-м туре "Динамо" 29 сентября на выезде сыграет с "Баварией".

Автор: Антон Дударь