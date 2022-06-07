Легенда украинского футбола попросил поддержать Харьков.

Звезда украинского футбола Андрей Шевченко обратился к европейскому спортивному сообществу с просьбой помочь в восстановлении инфраструктуры Харькова, разрушенной российскими ракетами.

На прошлой неделе учебно-тренировочный центр "Металлиста 1925" в Высоком на Харьковщине потерпел разрушения в результате ракетного удара со стороны российского Белгорода.

Чтобы помочь клубу УПЛ в восстановлении уничтоженной оккупантами инфраструктуры, бывший главный тренер сборной Украины на своей странице в Facebook обратился к спортивному сообществу Европы.

"Каждый день я просыпаюсь с болью. Моя дорогая Украина более 100 дней страдает. При этом гордо, с достоинством воинов света, воинов добра бьется за право жить. Жить в одной семье свободных и гордых стран, объединенных одним большим европейским союзом.

Я отлично помню, как моя страна вместе с Польшей принимала матчи Евро-2012. Это был невероятный праздник для моего народа. Все мои друзья часто вспоминают гостеприимство украинцев. Сборная Нидерландов готовилась к матчам на тренировочной базе в поселке Высоком под Харьковом. Несколько дней назад эта база была разрушена после ракетного удара с территории РФ. Методично уничтожается регион, инфраструктурные объекты, жилые массивы и вот настал черед спортивных объектов.

Хочу поддержать Харьков, хочу поддержать харьковских болельщиков! У вас пытаются украсть будущее, как и у всей нашей страны, но этого не будет, никогда не будет. Мы, украинцы выстоим вместе и построим прекрасное европейское будущее! Обращаюсь ко всему спортивному сообществу Европы, клубам всех европейских лиг - давайте поддержим харьковский футбол и поможем! Уверен, общими усилиями нам по силам сделать невозможное!", - написал Шевченко.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже три месяца.

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