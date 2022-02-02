Руслан Малиновский / фото REUTERS

Атакующий полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский отрастил усы.

28-летний плеймейкер показал в Тwitter свой новый стиль.

"Доброе утро, Бергамо. Готов к новому выпуску журнала Panini", - подписал фотографию Руслан.

фото twitter.com/malinovskyi18

"Який козарлюга", "Оце козак", "Казацкие усы", - написали в комментариях подписчики звезды сборной Украины.

6 февраля "Аталанта" сыграет против "Кальяри" в рамках 24-го тура Серии А. Малиновский пропускал последние матчи бергамского клуба из-за того, что не имел бустерной дозы прививки от ковида.

Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"

  • Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года из бельгийского "Генка" за 13,6 миллиона евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории клуба.
  • В апреле 2021 года Малиновского признали лучшим игроком в пяти ведущих лигах Европы за месяц.
  • По итогам прошлого сезона украинец выиграл гонку лучших ассистентов Серии А.
  • На это время на его счету 110 матчей, 25 голов и 21 результативная передача в составе "Аталанты".
  • Портал Transfermarkt оценивает Малиновского в 30 миллионов евро. Это самый высокий показатель среди отечественных футболистов.