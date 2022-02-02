Руслан Малиновский повеселил своих болельщиков.

Атакующий полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский отрастил усы.

28-летний плеймейкер показал в Тwitter свой новый стиль.

"Доброе утро, Бергамо. Готов к новому выпуску журнала Panini", - подписал фотографию Руслан.

"Який козарлюга", "Оце козак", "Казацкие усы", - написали в комментариях подписчики звезды сборной Украины.

6 февраля "Аталанта" сыграет против "Кальяри" в рамках 24-го тура Серии А. Малиновский пропускал последние матчи бергамского клуба из-за того, что не имел бустерной дозы прививки от ковида.

Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"