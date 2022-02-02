Атакующий полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский отрастил усы.
28-летний плеймейкер показал в Тwitter свой новый стиль.
"Доброе утро, Бергамо. Готов к новому выпуску журнала Panini", - подписал фотографию Руслан.
"Який козарлюга", "Оце козак", "Казацкие усы", - написали в комментариях подписчики звезды сборной Украины.
6 февраля "Аталанта" сыграет против "Кальяри" в рамках 24-го тура Серии А. Малиновский пропускал последние матчи бергамского клуба из-за того, что не имел бустерной дозы прививки от ковида.
Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"
- Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года из бельгийского "Генка" за 13,6 миллиона евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории клуба.
- В апреле 2021 года Малиновского признали лучшим игроком в пяти ведущих лигах Европы за месяц.
- По итогам прошлого сезона украинец выиграл гонку лучших ассистентов Серии А.
- На это время на его счету 110 матчей, 25 голов и 21 результативная передача в составе "Аталанты".
- Портал Transfermarkt оценивает Малиновского в 30 миллионов евро. Это самый высокий показатель среди отечественных футболистов.