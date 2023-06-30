Каштру подписал с "Аль-Насром" двухлетний контракт с опцией продления еще на сезон.

Главный тренер бразильского "Ботафого" Луиш Каштру досрочно покинет команду, чтобы возглавить "Аль-Наср" (Саудовская Аравия).

Как сообщает ESPN, 61-летний португалец согласился возглавить "Аль-Наср", потому что там выступает легенда футбола Криштиану Роналду. Знаменитый на весь мир бомбардир в личном разговоре убедил Каштру присоединиться к "Аль-Насру". Очевидно, Роналду будет приятно работать с земляком.

Каштру подписал с "Аль-Насром" двухлетний контракт с опцией продления еще на сезон.

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Напомним, с января 2023 года Роналду является игроком "Аль-Насра".

Луиш Каштру: карьера в "Шахтере" и после него

Каштру принял "Шахтер" в июне 2019 года. В сезоне 2019-2020 ему удалось выиграть чемпионат Украины, а также вывести "горняков" в полуфинал Лиги Европы.

В сезоне 2020-2021 "Шахтер" впервые с сезона 2006/07 остался без трофеев. По итогам сезона португальский тренер покинул "горняков" и возглавил катарский "Аль-Духаиль". А в марте 2022 года специалист принял бразильский "Ботафого".

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