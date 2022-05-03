Луиш Каштру помог некоторым украинским семьям.

Бывший главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал украино-российскую войну.

"У меня до сих пор есть связи в Украине. Там действительно происходят ужасные вещи. Люди ночуют в невероятных условиях, спят в бункерах, гаражах. Отдельно взятые семьи вынуждены вообще разлучится. Нам удалось помочь некоторым украинским семьям.

Это ошибка мировых лидеров. Это настоящий стыд, они должны обеспечивать мир, а не войну. Не понимаю, как в этом случае война победила мир. Когда появляется некий лидер, поддерживающий войну, все остальные должны ему противостоять", – подчеркнул Каштру в эфире SportTV.

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