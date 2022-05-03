Луиш Каштру / фото REUTERS
Бывший главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал украино-российскую войну.
"У меня до сих пор есть связи в Украине. Там действительно происходят ужасные вещи. Люди ночуют в невероятных условиях, спят в бункерах, гаражах. Отдельно взятые семьи вынуждены вообще разлучится. Нам удалось помочь некоторым украинским семьям.
Это ошибка мировых лидеров. Это настоящий стыд, они должны обеспечивать мир, а не войну. Не понимаю, как в этом случае война победила мир. Когда появляется некий лидер, поддерживающий войну, все остальные должны ему противостоять", – подчеркнул Каштру в эфире SportTV.
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- Каштру принял "Шахтер" в июне 2019 года. В сезоне 2019-2020 ему удалось выиграть чемпионат Украины, а также вывести "горняков" в полуфинал Лиги Европы.
- В сезоне 2020-2021 "Шахтер" впервые с сезона 2006/07 остался без трофеев. По итогам сезона португальский тренер покинул "горняков" и возглавил катарский "Аль-Духаиль".
- Сейчас 60-летний специалист возглавляет бразильский "Ботафого".