12 июня Украина сыграет против Германии в Бремене.

В понедельник, 12 июня, сборная Украины сыграет против Германии контрольный поединок в рамках подготовки к играм отбора на Евро-2024 по футболу.

Капитан "сине-желтых" Андрей Ярмоленко рассказал о подготовке команды к предстоящему поединку.

"Настроение, если честно, в коллективе хорошее. Пытаемся друг друга подбадривать. Но когда смотришь, что происходит у тебя в стране, что делают террористы на Херсонщине, то хорошее настроение быстро исчезает. Но я уверен, что мы победим, и благодаря нашим воинам все будет хорошо.

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Есть ли отличия в тренировочном процессе Реброва в "Аль-Айне" и сборной? Конечно есть. Ребров - опытный тренер, который работал во многих чемпионатах. Видно, что он подбирает тактику в соответствии с игроками. Есть небольшие нововведения, но в целом стиль игры похож на тот, который был в "Аль-Альне", в "Динамо", когда мы работали вместе. Поэтому я не могу сказать, что что-то кардинально изменилось.

Сергей Станиславович любит умный футбол: не просто защищаться или бить вперед. Должен быть баланс между атакой и обороной. Его интересно слушать. Вижу, что ребята прониклись его тактическими замыслами. Всем сейчас интересно. Самое главное, чтобы всё, что он от нас просит на теории, мы выполняли на футбольном поле. Тогда у нас будет результат", - сказал Ярмоленко в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, накануне УАФ объявила о назначении Сергея Реброва новым главным тренером сборной Украины. Игра против Германии станет дебютной для 49-летнего наставника на новой должности.

Для сборной Германии игра против "сине-желтых" станет 1000-м матчем в их истории.

Добавим, что после встречи с немецкой командой сборная Украины проведет два поединка в рамках отборочного цикла ЧЕ-2024: 16 июня против Северной Македонии и 19 июня против Мальты.

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