Андрей Ярмоленко отреагировал на трагедию в Чернигове, где он делал первые шаги в профессиональном футболе.

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко отреагировал на ракетный удар армии РФ по Чернигову.

В своем Instagram капитан национальной команды сделал репост двух видео с последствиями обстрелов его родного города российскими оккупантами.

В комментарии к первому видео Ярмоленко написал: "Держись, родненький".

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Второе видео нападающий "Динамо" сопроводил словами: "Русня е**ная".

Напомним, в субботу, 19 августа, российские войска нанесли ракетный удар по центру Чернигова, попав в Драмтеатр. Предварительно, удар был нанесен из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". По последним данным, в результате обстрела пострадали по меньшей мере 117 человек, среди которых 7 погибших.

Отметим, что Андрей Ярмоленко начинал свою профессиональную карьеру именно в Чернигове, где выступал за "Десну". Потом нападающий перебрался в киевское "Динамо", став легендой этого клуба и одним из самых успешных украинских футболистов.

В составе "Динамо" Ярмоленко сыграл 344 матча, забил 139 голов и отдал 90 голевых передач. Также в активе Андрея 114 матчей и 45 голов за национальную сборную Украины.

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