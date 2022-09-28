Андрей Ярмоленко подвел итоги матча против Шотландии в Лиге наций.

Во вторник, 27 сентября, в рамках шестого тура группового турнира Лиги наций сборная Украины не смогла обыграть Шотландию. Игра завершилась вничью 0:0.

Этот результат не позволил Украине выйти в дивизион А Лиги наций.

Капитан "сине-желтых" Андрей Ярмоленко прокомментировал результат встречи. Форвард отметил, что футболисты национальной команды сделали выводы из ошибок первого поединка с шотландцами и сыграли совершенно в другой футбол, однако подвела реализация моментов.

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"Понятно, что нам нужно было побеждать. Думаю, вы видели, что был один угловой, другой. Все, что могли, мы сделали. Я считаю, что ребята - молодцы. Они отдали максимум, отдали все силы, чтобы получить результат.

Была тренерская установка - играть агрессивно, выигрывать каблуки, выигрывать борьбу, потому что в первом матче мы все это проиграли и проиграли игру. В футболе действительно очень важно выигрывать борьбу. Выигрывать подборы. Статистику я еще не видел, но я уверен, что мы сыграли гораздо лучше, чем в первом матче. Мы играли, можно сказать, дома. Был полный стадион, болельщики гнали нас вперед. Я считаю, что мы заслужили победу. Но когда ты не забиваешь такие моменты, как у меня был, то игры не выиграешь.

Такое случается. Иногда ты можешь забить с какого-то полумомента, когда никто не ожидает, может произойти какой-нибудь рикошет или что-то еще. А иногда ты не забиваешь стопроцентные моменты и это стоит команде результата. Конечно, досадно, что не забили свои моменты. Если бы забили, то игра складывалась бы по-другому.

Конечно, я понимаю, что я атакующий игрок и должен забивать голы. Это и так понятно. Я понимаю, что я должен забивать такие моменты", - приводит слова Ярмоленко издание Трибуна.

Добавим, что поединок против Шотландии стал 112-м в карьере для Андрея Ярмоленко в футболке сборной Украины. Таким образом, 32-летний форвард обошел по этому показателю легендарного Андрея Шевченко (111 матчей), став лучшим игроком в истории национальной команды по количеству сыгранных игр.

Итоги выступлений сборной Украины в Лиге наций сезона 2022/2023

Сборная Украины сыграла шесть матчей, выиграв трижды, дважды сыграв вничью и один раз "сине-желтые" проиграли.

Подопечные Петракова набрали 4 очка в противостоянии с Ирландией (победа в гостях 1:0 и ничья дома - 1:1), шесть очков в дуэли с Арменией (на своем поле победа 3:0, в гостях - 5:0) и в противостоянии с Шотландией украинца набрали всего одно очко (поражение на выезде 0:3 и ничья дома 0:0).

Сборная Украины набрала 11 очков и заняла второе место в группе 1 дивизиона В. Выиграла группу сборная Шотландии, набравшая 13 баллов. Армения заняла последнее место с 3 очками и вылетела в дивизион С. Ирландия с 7 очками стала третьей.

Лучшим бомбардиром сборной Украины в этом розыгрыше Лиги наций стал Артем Довбик, забивший три гола. По одному голу также забили Малиновский, Цыганков, Миколенко, Караваев, Тымчик, Зубков и Игнатенко.

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