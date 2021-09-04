Георгий Бущан, к сожалению, не сыграет против французов.

Капитан сборной Франции и лондонского "Тоттенхэма" Уго Льорис на предматчевой пресс-конференции накануне игры с Украиной выразил свою печаль относительно травмы основного вратаря "Динамо" Георгия Бущана.

34-летний голкипер французов высоко оценил своего коллегу по амплуа, который из-за травмы не поможет сборной Украины в сентябрьских поединках. Слова Льориса приводят каналы "Футбол 1,2,3".

"Конечно, я знаком с Ярмоленко и Зинченко, но я хотел бы выделить Бущана. Мне нравится его игра, и очень жаль, что он травмирован. Считаю, у Георгия огромный потенциал, чтобы построить отличную карьеру", - сказал Льорис.

"Также стоит выделить Пятова и Шовковского - в Украине всегда были хорошие вратари. В матче, думаю, моим визави будет Пятов, он из моего поколения, и я очень его уважаю", - добавил Уго.

Читайте также"Чем мы хуже?": известный экс-вратарь поделился ожиданиями от матча Украины и Франции

Украина - Франция: перед матчем

1 сентября Украина не смогла обыграть Казахстан, а Франция сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1).

Положение в группе D перед матчем следующее: Франция - 8 очков (4 матча), Финляндия - 5 (3), Украина - 4 (4), Босния и Герцеговина - 2 (3), Казахстан - 2 (4).

Друг против друга Украина и Франция ранее играли 11 раз. "Желто-синие" победили в одном матче при четырех ничьих и шести поражениях.

Противостояние двух команд рассудит скандальный рефери.

Сборная Украины понесла еще одну кадровую потерю перед ответственным матчем с чемпионами мира. Французы также не смогут рассчитывать на ряд игроков.

Автор: Артем Будрин