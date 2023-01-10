Уго Льорис принял решение уступить дорогу молодому поколению в сборной Франции.

Капитан и голкипер сборной Франции Уго Льорис завершил карьеру в национальной команде.

О своем решении 36-летний ветеран объявил в издании L'Equipe.

"Я предпочитаю выйти на пенсию, находясь на высоте. Я заканчиваю сейчас, до следующего международного перерыва в марте, из уважения к своим партнерам по сборной и тренерам.

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Теперь Мик Меньян должен занять место первого номера сборной Франции", - говорится в заявлении Льориса.

В составе сборной Франции Льорис провел 145 матчей, что является абсолютным рекордом национальной команды. В качестве капитана голкипер выводил свою команду на поле в 121 матче, что также является уникальным достижением.

Кроме того, Льорис установил рекорд по числу сыгранных матчей среди вратарей на чемпионатах мира. Финал ЧМ-2022 в Катаре стал 20-м для игрока на турнирах. Уго обошел знаменитого немца Мануэля Нойера.

В составе сборной Франции Уго Льорис становился чемпионом мира в 2018 году и выиграл Лигу Наций-2020/21. Также голкипер завоевал серебряные награды ЧМ-2022 и Евро-2016.

В декабре голкиперу исполнилось 36 лет. Его контракт с "Тоттенхэмом" рассчитан до лета 2024 года.

Ранее УНИАН сообщал, что бывший футболист мадридского "Реала" и "Тоттенхэма" Гарет Бейл объявил о завершении спортивной карьеры.

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