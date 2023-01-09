Последним клубом Гарета Бэйла стал американский "Лос-Анджелес".

Бывший игрок "Реала" и капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл объявил о завершении профессиональной карьеры.

33-летний футболист опубликовал обращение к болельщикам в своих социальных сетях.

"После тщательных размышлений я объявляю о своем немедленном уходе из клубного и международного футбола.

Видео дня

Мне невероятно повезло, что я осуществил свою мечту заниматься спортом, который люблю. Это действительно подарило мне одни из лучших моментов в моей жизни - самые высокие вершины за 17 сезонов, которые будет невозможно воспроизвести, независимо от того, что приготовит для меня следующий раздел.

Хочу выразить свою признательность всем тем, кто сыграл свою роль в этом путешествии. Я чувствую долг перед многими людьми за то, что они помогли изменить мою жизнь и сформировать мою карьеру так, как я даже не мог мечтать, когда только начал работать над ней в 9 лет", - написал Бэйл.

Последним клубом Бэйла стал американский "Лос-Анджелес".

Гарет Бэйл: карьера

Бэйл перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" в 2013 году за 101 миллион евро и стал на тот момент самым дорогим футболистом в истории.

В составе "сливочных" валлиец забил 106 голов в 258 противостояниях, в том числе на его счету голы, которые позволяли "Реалу" выйти вперед в финалах Лиги чемпионов 2014 и 2018 годов.

С "Реалом" Бэйл 5 раз выиграл Лигу чемпионов, трижды - чемпионат Испании, а также завоевал еще ряд трофеев.

В сборной Уэльса на счету Гарета 40 голов в 111 матчах.