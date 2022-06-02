Юрий Максимов прокомментировал увольнение из полтавской "Ворсклы".

Полтавская "Ворскла" накануне объявила, что контракт главного тренера команды Юрия Максимова и всего тренерского штаба истек, а клуб в ближайшее время намерен пересмотреть стратегию своего развития.

Известный украинский специалист в интервью FanDay высказался о решении клуба. По его словам, руководство команды даже не сообщило ему о принятом решении, а о том, что его сняли с должности, специалист узнал от соседа по даче.

"Буквально вчера вечером разговаривали с вице-президент "Ворсклы" Лысаком, но этой темы не касались.

О том, что мой контракт с "Ворсклой" подошел к концу, мне сегодня сказал сосед по даче.

Жизнь такая, но хотелось бы, чтобы кто-то из клуба со мной связался по этому поводу, сказал "спасибо" за проделанную работу. Все-таки частичка жизни моей прошла в Полтаве. А так, получается, что я узнал об этом от посторонних людей. Как-то не по-человечески.

Я так понимаю, что все ждут какого-то решения от Жеваго. Я так понял, никакой конкретики по поводу ближайшего будущего клуба нет. Понятно, что сейчас всем не до футбола, в стране идет война. Но если написали на сайте, почему не позвонить мне, не сказать об этом.

В любом случае жизнь продолжается. Благодарен "Ворскле", что для меня были созданы все условия. Не могу сказать, что не расстроен, потому что на что-то надеялся. Все-таки два с половиной года строил команду. Осадок остался от такого расставания", - сказал Максимов.

В прошлом сезоне под руководством Максимова "Ворскла" заняла пятое место в турнирной таблице с 33 очками после 18 матчей.

Напомним, чемпионат Украины по фубтолу был завершен досрочно из-за войны, которую развязала РФ.

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