Каталонский гранд во втором сезоне кряду вылетает в Лигу Европы.

В среду, 26 октября, в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" на своем поле потерпела разгромное поражение от "Баварии" (0:3).

По итогам этого тура каталонский клуб потерял шансы пробиться в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы.

В плей-офф ЛЧ из группы С вышла мюнхенская "Бавария" и миланский "Интер", который в 5-м туре разгромил аутсайдера квартета "Викторию" Плзень (4:0).

Видео дня

Таким образом, "Барселона" заняла третье место в своей группе, и сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Известный карикатурист Омар Момани решил высмеять "Барселону", которая с позором покинула Лигу чемпионов. Художник создал мультик, в котором главный тренер команды Хави пытался сделать успешный коллектив, однако его магия не сработала.

"Чао, Барселона снова в Лиге Европы", - написал Момани.

Стоит отметить, что каталонский гранд не может пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов уже второй сезон кряду. Этим летом руководство клуба потратило большие деньги на усиление состава, подписав сразу пять новичков на общую сумму более 150 миллионов евро.

Как отмечают испанские СМИ, руководство "Барселоны" залезло в большие долги, чтобы усилить состав и рассчитывало, что команда сможет пробиться в 1/2 финала ЛЧ, чтобы как-то компенсировать потраченные деньги, однако в итоге "блаугранас" не смогли пройти дальше группового этапа. Теперь клуб столкнется с серьезными финансовыми проблемами, поскольку выступления в Лиге Европы не сможет принести тех денег, которые в каталонском клубе ожидали от Лиги чемпионов.

Возможно, уже в зимнее трансферное окно "Барселоне" придется продать нескольких своих футболистов, чтобы покрыть расходы. Как отмечают СМИ, главным претендентом на продажу является полузащитник Френки де Йонг, интерес к которому проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Челси". К тому же, продажа нидерландского футболиста будет выгодна "Барселоне" еще и тем, что это позволит сильно облегчить зарплатную ведомость, поскольку Френки является самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Добавим, что в заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов "Барселона" сыграет против "Виктории", а "Интер" померяется силами с "Баварией". Исход этих встреч никак не повлияет на положение команд в турнирнирной таблице.

Вас также могут заинтересовать новости: