Каталонский клуб во втором сезоне подряд вылетает в Лигу Европы.

В среду, 26 октября, в рамках 5-го тура Лиги чемпионов состоялся матч между "Барселоной" и "Баварией".

Встреча команд прошла на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Гости открыли счет в матче. На 10-й минуте отличился Садио Мане. На 31-й минуте гости укрепили преимущество в счете. Отличился Эрик Шупо-Мотинг.

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Окончательный счет поединка был установлен уже в добавленное арбитром время ко второму тайму, отличился Бенжамен Павар.

"Барселона" - "Бавария" - 0:3

Голы: Мане, 10, Чупо-Мотинг, 31, Павар, 90+4

"Барселона": тер Штеген, Бельерин, Кунде (Гарсия, 67), Алонсо, Бальде, Кессье, Бускетс (Торрес, 58), де Йонг, Дембеле (Фати, 67), Левандовски (Торре, 82), Педри (Рафинья, 58)

"Бавария": Ульрайх, Мазрауи (Станишич, 79), Упамекано (Павар, 63), Де Лигт, Дэвис, Киммих, Горецка (Забитцер, 46), Гнабри, Мусиала (Гравенберх, 67), Мане, Чупо-Мотинг (Мюллер, 63)

Предупреждения: Бускетс - Мазрауи, Горецка, Упамекано

Обзор матча:

"Бавария" выиграла все пять игр группового раунда, гарантировав себе первое место. Команда Хави за 5 игр набрала всего 4 очка и лишилась возможности выйти в плей-офф Лиги чемпионов. На второй позиции в этой группе расположился "Интер" - 10 очков, последнее место у "Виктории" (0 баллов).

Главный тренер "Барселоны" Хави высказался о непопадании команды в плей-офф Лиги чемпионов.

"Мы попали в очень сложную группу, и кажется, что в этой Лиге чемпионов многое было против нас. Футбол был жесток к нам. В другие трудные дни мы боролись, но не здесь. Сезон не заканчивается в октябре - есть еще трофеи, за которые нужно сражаться. Нам нужно оставаться едиными. Это жестокий способ покинуть Лигу чемпионов, но если вы проанализируете другие наши игры, то увидите, что в них мы заслуживали большего", - приводит слова Хави официальный сайт УЕФА.

Также непопадания "Барселоны" в плей-офф Лиги чемпионов и работу Хави прокомментировал президент "блаугранас" Жоан Лапорта.

"Хави делает хорошую работу. Сегодня было очень сложно эмоционально, мы вышли на поле после того, как узнали, что вылетели с турнира. Никого ни в чем нельзя винить. Мы по-прежнему верим и надеемся, что эта команда продолжит прогрессировать", - приводит слова Лапорты Catalunya Radio.

Добавим, что в заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов "Барселона" сыграет против "Виктории", а "Интер" померяется силами с "Баварией". Исход этих встреч никак не повлияет на положение команд в турнирнирной таблице.

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