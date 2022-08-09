Райан Гиггз может получить серьезное наказание за свои поступки.

Легендарный футболист "Манчестер Юнайтед" и бывший главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз, похоже, получит жестокое наказание за свои поступки.

Гиггз предстал перед судом по обвинению в нападении на свою бывшую партнершу Кейт Гревилл. Он отрицает все обвинения.

Об этом сообщает издание The Sun.

По данным источника, женщина хотела разорвать токсические отношения с легендарным экс-футболистом, который часто нападал на нее и избивал. Кейт также обвиняет его в принудительном контроле и угрозах. В ходе судебного разбирательства также выяснилось, что Гиггз обещал отправить интимные фото женщины друзьям, если она не сделает то, что он сказал.

Пострадала и сестра Гревилл – Эмма. Она пыталась вмешаться в конфликт, за что Гиггз ударил ее локтем в челюсть. Когда пара отдыхала в отеле Stafford в Лондоне, Кейт обвинила любимого во флирте, а тот в ответ ударил ее ногой в спину и выбросил из номера голой.

Этот ужас длился с декабря 2017 года по ноябрь 2020 года, как отмечает 38-летняя Гревилл – "время бесконечного цикла эмоционального и физического насилия". Сам тренер утверждает, что это ложь, и он никогда не обижал свою любимую, однако суд продолжит рассматривать это дело.

Сообщается, что перед судом в качестве свидетеля по делу Гиггза также предстанет бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон.

Также свидетелями в этом деле могут проходить бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл и бывший исполнительный директор клуба Дэвид Гилл.

Ожидается, что дело Гиггза далее будет передано в Королевский суд Манчестера.

Напомним, Райан Гиггз выступал за "Манчестер Юнайтед" с 1990 по 2014 год и за этот период стал абсолютным рекордсменом по количеству проведенных игр в составе "красных дьяволов" - 963 матча. Валлиец является самым титулованным игроком в истории британского футбола, который выиграл 13 чемпионских трофеев высшего дивизиона Англии.

Кроме карьеры футболиста, Райан Гиггз также руководил сборной Уэльса в период с 2018 по 2020 год. После того, как ему предъявили обвинения, Гиггз по собственному желанию ушел с поста главного тренера команды.

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