Знаменитого форварда "Барселоны" ограбили в его собственном доме.

Звездный нападающий "Барселоны" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг подвергся вооруженному нападению в своем доме в в Кастельдефельсе (Испания).

Об этом сообщает El Pais со ссылкой на источники в полиции.

По данным источника, в ограблении участвовало не менее четырех человек.

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Сообщается, что грабители запугивали потерпевшего и его жену оружием, пока им не удалось открыть сейф, из которого они забрали несколько драгоценностей. Затем они, по словам нескольких очевидцев, скрылись на белой Audi A3.

Ограбление произошло примерно в час ночи. Полиция выясняет личности правонарушителей. О преступлении полиции сообщила жена знаменитого футболиста.

Напомним, Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в "Барселону" на правах свободного агента в январе 2022 года. В Испании форвард в 24 матчах забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее УНИАН сообщал, что футболиста "Барселоны" Роберта Левандовски обокрали в тот момент, когда он раздавал автографы вблизи тренировочной базы каталонского гранда. У форварда похитили часы элитной марки Patek Philippe стоимостью 70 тысяч евро.

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