Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски стал жертвой воров.

Именитый нападающий национальной сборной Польши и "Барселоны" Роберт Левандовски получил неприятный опыт в первый месяц пребывания в Испании.

Футболиста обокрали в тот момент, когда он раздавал автографы вблизи тренировочной базы каталонского гранда. У форварда похитили дорогостоящие часы, сообщает NDTV Sports.

Непрятный инцидент случился в четверг, 18 августа. Поляк остановился и через окно своего автомобиля раздавал автографы. В этот момент злоумышленник открыл пассажирскую дверь его автомобиля и снял с руки форварда часы элитной марки Patek Philippe стоимостью 70 тысяч евро.

Отмечается, что поляк пытался сам задержать преступника, но вскоре потерял его из вида.

Сразу после инцидента о случившемся был уведомлен местный отдел полиции, который в течение часа отыскал вора. Им оказался 19-летний человек, прятавшийся в кустах вокруг стадиона. Вскоре после задержания вор признался, что закопал часы в саду около базы "Барселоны".

Источник сообщает, что злоумышленник был арестован, а часы возвращены футболисту.

Напомним, Левандовски перешел в "Барселону" из "Баварии" летом 2022 года. Каталонский клуб заплатил 45 млн евро за трансфер поляка, также 5 млн евро могут быть выплачены в качестве бонусов.

Дебют у поляка не удался – в первом туре чемпионата Испании "Барселона" сенсационно сыграла вничью с "Райо Вальекано" (0:0).

Роберт Левандовски: карьера в "Баварии"

Левандовски пришел в "Баварию" в 2014 году на правах свободного агента. Его предыдущим клубом была "Боруссия" Дортмунд.

За период карьеры в "Баварии" Роберт забил 344 мяча в 375 поединках.

Роберт Левандовски 10 раз становился чемпионом Германии, четыре раза выигрывал Кубок Германии и 6 раз Суперкубок страны. По одному разу поляк побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на Клубном чемпионате мира.

В 2021 году Левандовски был близок к получению Золотого мяча. Но в итоге награду завоевал форвард ПСЖ Лионель Месси, а поляк был признан лучшим футболистом года по версии FIFA.

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