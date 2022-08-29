Роберт Левандовски забил два гола и помог "Барселоне" набрать три очка.

В воскресенье, 28 августа, "Барселона" в рамках 3-го тура чемпионата Испании по футболу сыграла на стадионе "Камп Ноу" с "Вальядолидом". Игра завершилась разгромной победой каталонского клуба со счетом 4:0.

На 24-й минуте с передачи Рафиньи счет в матче открыл Роберт Левандовски. В концовке первого тайма Педри после паса Усмана Дембеле забил второй мяч свой команды.

На 65-й минуте Левандовски оформил дубль после передачи Дембеле.

Відео дня:

"Барселона" - "Вальядолид" - 4:0

Голы: Левандовски, 24, 64, Педри, 43, Роберто, 90+2

"Барселона": Тер Штеген, Кунде, Араухо (Роберто, 61), Гарсия, Бальде, Гави (де Йонг, 61), Бускетс (Кессье, 76), Педри, Рафинья (Фати, 61), Левандовски, Дембеле (Торрес, 82)

"Вальядолид": Масип, Перес, Фернандес, Х. Санчес, Эскудеро, Кике, Мончу (Плано, 46), Агуадо (Меса, 46), И. Санчес (Тони, 61), Гвардиола (Леон, 61), Ануар (Арройо, 76)

Предупреждения: Мончу, Х. Санчес, Кике

Обзор матча:

Отмтеим, что Роберт Левандовски оформляет дубль уже во втором матче за "Барселону" кряду. Нападающий сборной Польши стал первым игроком каталонской команды, кому в XXI веке удалось забить четыре мяча в стартовых трех играх чемпионата Испании. Об этом сообщает Opta.

Среди футболистов всех клубов Ла Лиги последний раз подобное удавалось Радамелю Фалькао - колумбийский форвард в 2011 году смог успешно дебютировать за мадридский "Атлетико".

На данный момент "Барселона" занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе семь очков.

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