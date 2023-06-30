Также на Трубина претендует "Челси", который рассматривает его в качестве запасного вратаря.

У голкипера "Шахтера" Анатолия Трубина действительно хорошие шансы стать преемником Андре Онана в "Интере".

Миланский клуб еще не делал трансферное предложение агенту 21-летнего украинца, но он является одним из пяти кандидатов на замену Онана, сообщает Tuttosport.

Учитывая, что контракт вратаря с "горняками" истекает следующим летом, сумма трансфера может составить около 10 миллионов евро. Приоритетом футболиста является смена клуба в летнее трансферное окно. Между "Интером" и представителями игрока уже налажен контакт.

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Также на Трубина претендует "Челси", который рассматривает его в качестве запасного вратаря.

Добавим, что Анатолий провел 38 матчей в нынешнем сезоне за "Шахтер" во всех турнирах, сыграв 14 поединков "на ноль". Портал Тransfermarkt оценивает стоимость голкипера "горняков" в 22 миллиона евро. У Трубина 5 матчей в активе за национальную сборную Украины.

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