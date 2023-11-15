Первый матч сборных Италии и Северной Македонии завершился вничью.

В пятницу, 17 ноября, состоится поединок девятого тура квалификации Евро-2024 по футболу, в котором сборная Италии сыграет против Северной Македонии.

Игра пройдет на стадионе "Олимпико" в Риме. Главным арбитром этой встречи назначен немецкий рефери Феликс Цвайер.

Сборная Италии в рамках отбора на ЧЕ-2024 сыграла 6 матчей и набрала 10 очков. "Скуадра Адзурра" одержала три победы, один матч сыграла вничью и потерпела два поражения. Сборная Северной Македонии набрала 7 очков за 6 игр. Команда Благои Милевского одержала две победы, один матч сыграла вничью и три игры проиграла.

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Первый поединок этих команд в рамках текущего отбора на ЧЕ завершился вничью со счетом 1:1. В составе сборной Италии в той игре отличился Чиро Иммобиле, а за Северную Македонию забил Энис Барди.

Положение команд в группе С квалификации Евро-2024: Англия (6 матчей, 16 очков), Украина (7 матчей, 13 очков), Италия (6 матчей, 10 очков), Северная Македония (6 матчей, 7 очков), Мальта (7 матчей, 0 очков).

Отметим, что сборная Северой Македонии уже потеряла шансы получить прямую путевку на Евро-2024. Сборная Италии, в свою очередь, за путевку на континентальное первенство борется со сборной Украины. Италии нужно победить Северную Македонию, чтобы иметь преимущество перед матчем заключительного тура квалификации против сборной Украины.

Италия - Северная Македония: прогноз

Безоговорочным фаворитом этой встречи является сборная Италии. Ставки на победу "Скуадры Адзурры" принимаются с коэффициентом 1,15. Победа Северной Македонии оценивается коэффициентом 25,00. Ничья - 8,10.

Аналитики считают, что в матче Италии и Северной Македонии будет забито не менее двух голов. Ставки на тотал голов больше 2,5 принимаются с коэффициентом 1,58. Тотал голов меньше 2,5 - коэффициент 2,48.

Гол "Скуадры Адзурры" в этом противостоянии оценивается коэффициентом 1,04. На гол Северной Македонии можно поставить с коэффициентом 2,50.

Наиболее вероятным исходом поединка Италия - Северная Македония по мнению аналитиков является победа "Скуадры Адзурры" со счетом 2:0. Ставки на такой результат принимаются с коэффициентом 5,40.

Италия - Северная Македония: трансляция

Матч квалификации Евро-2024 между сборными Италии и Северной Македонии на территории Украины покажет видеосервис MEGOGO.

Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

Добавим, что в финальную часть Евро-2024 по футболу выйдут команды, которые займут первое и второе места в отборочной группе.

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