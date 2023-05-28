ПСЖ завоевал свой одиннадцатый титул чемпиона Франции.

В субботу, 27 мая, состоялся поединок 37-го тура французской Лиги 1, в котором "Страсбург" принимал ПСЖ.

Игра проходила на стадионе "Стад де ла Мено" и завершилась вничью со счетом 1:1.

Счет в игре открыли футболисты ПСЖ - на 59-й минуте Лионель Месси забил с передачи Килиана Мбаппе.

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На 79-й минуте встречи усилиями Кевина Гамейро "Страсбургу" удалось сравнять счет.

"Страсбург" - ПСЖ - 1:1

Голы: Гамейро, 79 - Месси, 59

Обзор матча:

Ничья в этом поединке позволила ПСЖ досрочно стать чемпионом Франции. За 37 туров парижане набрали 85 очков и за тур до конца опережают идущий вторым "Ланс" на четыре очка. "Страсбург" находится на 15-м месте с 40 очками.

ПСЖ стал чемпионом Франции по футболу 11-й раз в своей истории. Таким образом, парижский клуб установил национальный рекорд по количеству выигранных чемпионств. Ранее первое место принадлежало "Сент-Этьену", который 10 раз становился лучшим клубом страны.

В заключительном, 38-м туре ПСЖ сыграет дома с "Клермоном", а "Страсбург" отправится в гости к "Лорьяну".

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