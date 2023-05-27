Килиан Мбаппе имеет 90 миллионов причин, чтобы еще на один сезон остаться в ПСЖ.

Нападающий ПСЖ и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе может пополнить свой кошелек на внушительную сумму.

Как сообщает издание RMC Sport, 24-летний футболист может получить от парижского клуба бонус в размере 90 миллионов евро. Эта сумма поступит на счет игрока, если он останется в ПСЖ после завершения летнего трансферного окна.

Ранее французские СМИ сообщали, что Мбаппе отказался активировать опцию продления контракта с ПСЖ на 2024/2025. При этом утверждается, что Килиан доволен развитием клуба и не собирается покидать его этим летом.

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Напомним, год назад Килиан Мбаппе был близок к переходу из ПСЖ в мадридский "Реал" на правах свободного агента. По слухам, форвард даже подписал предварительный контракт со "сливочными", однако в последний момент передумал и подписал новое соглашение с ПСЖ до лета 2024 года, с возможностью продления еще на один сезон.

В рамках этой сделки 24-летний нападающий получил ряд бонусов, в том числе и бонус за лояльность за пребывание в клубе.

Добавим, что в нынешнем сезоне Килиан Мбаппе сыграл за ПСЖ 41 матч во всех турнирах, забил 40 голов и отдал 9 результативных передач.

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