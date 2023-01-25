"Бавария" сенсационно потеряла очки в 17-м туре чемпионата Германии, но сохранила за собой лидерство.

Во вторник, 24 января, состоялся матч 17-го тура немецкой Бундеслиги, в котором "Бавария" играла против "Кельна".

Игра проходила на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене и сенсационно завершилась вничью.

Гости неожиданно открыли счет в дебюте встречи - на 4-й минуте с передачи Джулиана Шабо отличился Элли Скири.

Сравняла счет в игре "Бавария" в самой концовке игры - на 90-й минуте Йозуа Киммих забил гол фантастическим ударом с дальней дистанции, справиться с которым у вратаря "козлов" Марвина Швабе шансов не было.

"Бавария" - "Кельн" - 1:1

Голы: Киммих, 90 - Скири, 4

"Бавария": Зоммер, Павар, Упамекано, Де Лигт, Дэвис (Тель, 82), Киммих, Горецка (Гравенберх, 46), Сане, Мусиала (Мюллер, 68), Гнабри (Коман, 46), Чупо-Мотинг

"Кельн": Швабе, Шмиц, Сольдо, Шабо, Гектор, Хусейнбашич (Любичич, 46), Скири, Майна (Лемперле, 71), Олесен (Мартель, 46), Кайнц (Шиндлер, 57), Тиггес (Зельке, 57)

Предупреждение: Хусейнбашич

Обзор матча:

"Кельн" набрал 21 очко и поднялся на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Германии по футболу. Мюнхенская "Бавария" с 36 баллами идет на первом месте. В тройку лидеров входят "РБ Лейпциг" (32) и "Айнтрахт" (30).

В следующем туре Бундеслиги "Бавария" сыграет с франкфуртским "Айнтрахтом" 28 января, а "Кельн" на выезде проведет матч с "Шальке" 29 января.

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