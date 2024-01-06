Гол Педро Порро принес "Тоттенхэму" победу над "Бернли" в Кубке Англии.

В пятницу, 5 января, состоялся поединок 1/32 финала Кубка Англии по футболу, в котором "Тоттенхэм" играл против "Бернли".

Встреча команд проходила в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" и завершилась победой гостей.

Исход этой встречи решил всего один гол, автором которого стал защитник "Тоттенхэма" Педро Порро. 24-летний испанец отправил мяч в "девятку" ворот соперника пушечным выстрелом из-за пределов штрафной площади.

"Тоттенхэм" - "Бернли" - 1:0

Гол: Порро (79)

"Тоттенхэм": Викарио, Порро, Роял, Дэвис, Удоджи, Скипп (Гойбьерг, 77), Бентанкур (Донли, 84), Кулусевски, Ло Чельсо, Джонсон (Сессеньон, 84), Ришарлисон (Скарлетт, 84)

"Бернли": Мурич, Витиньо, О'Ши, Делькруа, Тейлор (Аль-Дахиль, 67), Зарури (Трезор, 67), Рамзи (Редмонд, 67), Каллен, Одобер (Браунгилл, 58), Фостер (Ларсен, 46), Амдуни

Предупреждения: Каллен (21), Трезор (90+1)

Обзор матча:

Победа в этой игре позволила "Тоттенхэму" выйти в 1/16 финала Кубка Англии. Соперник "шпор" в следующем раунде станет известен позже.

Добавим, что в Английской Премьер-лиге "Тоттенхэм" занимает пятое место в турнирной таблице. В активе лондонского клуба 39 набранных очков.

Свой следующий поединок "Тоттенхэм" сыграет 14 января. В рамках 21-го тура АПЛ "шпоры" сыграют против "Манчестер Юнайтед".

Вас также могут заинтересовать новости: