Полузащитник национальной сборной Украины и "Динамо" Виктор Цыганков может перебраться в испанский чемпионат.
Как сообщает SFC Diario, в услугах украинского полузащитника заинтересована "Севилья".
По данным источника, испанский клуб сделал предложение "Динамо" по трансферу Цыганкова в размере 12,5 миллионов евро.
Отметим, что Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков не планирует подписывать новый контракт с "Динамо" и хочет попробовать свои силы в одном из топ-5 европейских чемпионатов.
В прошлом сезоне Цыганков сыграл 25 матчей за "Динамо", в которых забил 11 голов и отдал 4 голевых передачи.
Виктор Цыганков: карьера в "Динамо"
- Цыганков является воспитанником винницкого футбола, но на профессиональном уровне выступал только за киевское "Динамо".
- Дебютировал за первую команду "Динамо" Цыганков в возрасте 18 лет в матче Премьер-лиги против каменской "Стали" 14 августа 2016 года. А первый гол в УПЛ Цыганков забил в ворота донецкого "Олимпика".
- Цыганков - самый молодой автор хет-трика в истории "Динамо": забил три мяча в ворота львовских "Карпат" в возрасте 19 лет и 256 дней.
- В составе киевского "Динамо" Цыганков сыграл 213 матчей, в которых отметился 85 забитыми голами и 58 ассистами.
- Цыганков занимает 7-е место в списке лучших бомбардиров "Динамо" со времен независимости Украины, по этому показателю он обошел Виктора Леоненко (79 голов).