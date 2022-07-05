Виктор Цыганков может усилить испанскую "Севилью".

Полузащитник национальной сборной Украины и "Динамо" Виктор Цыганков может перебраться в испанский чемпионат.

Как сообщает SFC Diario, в услугах украинского полузащитника заинтересована "Севилья".

По данным источника, испанский клуб сделал предложение "Динамо" по трансферу Цыганкова в размере 12,5 миллионов евро.

Отметим, что Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков не планирует подписывать новый контракт с "Динамо" и хочет попробовать свои силы в одном из топ-5 европейских чемпионатов.

В прошлом сезоне Цыганков сыграл 25 матчей за "Динамо", в которых забил 11 голов и отдал 4 голевых передачи.

Виктор Цыганков: карьера в "Динамо"