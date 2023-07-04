Молодежная сборная Украины во второй раз в рамках Евро-2023 встретится с испанцами.

В среду, 5 июля, состоится поединок 1/2 финала молодежного чемпионата Европы-2023 по футболу, в котором встретятся сборные Украины и Испании.

Игра пройдет на стадионе "Стяуа" в румынском городе Бухарест.

Главным арбитром встречи назначен бельгийский рефери Эрик Ламбрехтс.

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Молодежные сборные Испании и Украины уже пересекались на этом Евро. В рамках группового этапа команды сыграли вничью со счетом 2:2 в заключительном туре.

В 1/4 финала молодежного первенства континента "сине-желтые" сенсационно выбили сборную Франции. Подопечные Руслана Ротаня проигрывали по ходу игры, пропустив на 19-й минуте от Райана Шерки, однако сумели показать характер и переломить ход встречи. На 32-й и 44-й минутах два гола забил Георгий Судаков, а на 85-й минуте отличился Артем Бондаренко, установив финальный счет на табло.

Молодежная сборная Испании в 1/4 финала одержала тяжелую победу в дополнительное время над сборной Швейцарии. Победу "Фурии Рохе" принесли голы Серхио Гомеса и Хуана Миранды.

Испания - Украина: прогноз

Фаворитом в этой паре, по мнению букмекеров, являются испанцы. Коэффициент на победу "Фурии Рохи" в основное время - 1,74. Триумф "сине-желтых" оценивается коэффициентом 4,80. Ничья - 3,95.

Матч молодежных команд Испании и Украины должен получиться результативным, считают аналитики. Ставки на тотал голов больше 2,5 принимаются с коэффициентом 1,81. На тотал голов меньше 2,5 коэффициент 2,07.

Наиболее вероятным исходом матча в основное время, по мнению специалистов, является ничья со счетом 1:1. Коэффициент на такой результат - 7,50.

Победа молодежной сборной Испании с учетом дополнительного времени и серии пенальти оценивается коэффициентом 1,39. Итоговый триумф сборной Украины оценен коэффициентом 3,15.

Напомним, в другом матче 1/2 финала молодежного Евро-2023 встретятся сборные Израиля и Англии.

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