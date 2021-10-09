Главный тренер сборной Испании Луис Энрике / фото REUTERS
10 октября в Милане пройдет финальный матч Лиги наций УЕФА 2020-2021, в котором встретятся сборные Испании и Франции.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Испания - Франция.
Испания - Франция: где смотреть финал
Прямую трансляцию матча Испания - Франция можно будет посмотреть на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2".
Стартовый свисток прозвучит в 21.45.
Читайте такжеИспания - Франция: прогноз букмекеров на финал Лиги наций УЕФА
Лига наций: что нужно знать
- В финальной стадии играют победители четырех групп Лиги А. Турнир принимает Италия.
- В первом полуфинале Испания с минимальным счетом одолела Италию. В другом полуфинале Франция благодаря безумному камбэку выбила из соревнований Бельгию.
- 10 октября, кроме финала, состоится матч за 3-е место - бельгийцы сыграют с итальянцами.
- Финал с участием испанцев и французов обслужит английский судья Энтони Тейлор.
- Победителем дебютного розыгрыша Лиги наций в 2019 году стала сборная Португалии.