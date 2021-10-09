Испания - Франция: где смотреть финал Лиги наций УЕФА

10 октября определится победитель второго в истории розыгрыша турнира.

10 октября в Милане пройдет финальный матч Лиги наций УЕФА 2020-2021, в котором встретятся сборные Испании и Франции. УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Испания - Франция. Испания - Франция: где смотреть финал Прямую трансляцию матча Испания - Франция можно будет посмотреть на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2". Стартовый свисток прозвучит в 21.45. Читайте такжеИспания - Франция: прогноз букмекеров на финал Лиги наций УЕФА Лига наций: что нужно знать В финальной стадии играют победители четырех групп Лиги А. Турнир принимает Италия.

В первом полуфинале Испания с минимальным счетом одолела Италию. В другом полуфинале Франция благодаря безумному камбэку выбила из соревнований Бельгию.

10 октября, кроме финала, состоится матч за 3-е место - бельгийцы сыграют с итальянцами.

Финал с участием испанцев и французов обслужит английский судья Энтони Тейлор.

Победителем дебютного розыгрыша Лиги наций в 2019 году стала сборная Португалии. Автор: Антон Дударь

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter