Главный тренер сборной Испании Луис Энрике / фото REUTERS

10 октября в Милане пройдет финальный матч Лиги наций УЕФА 2020-2021, в котором встретятся сборные Испании и Франции.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Испания - Франция.

Испания - Франция: где смотреть финал

Прямую трансляцию матча Испания - Франция можно будет посмотреть на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2".

Стартовый свисток прозвучит в 21.45.

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Автор: Антон Дударь