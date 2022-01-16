Роберто Де Дзерби не взял на сбор в Турцию опытного украинского полузащитника.

В воскресенье, 16 января, донецкий "Шахтер" вылетел в Турцию для проведения учебно-тренировочного сбора.

Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби взял с собой 27 футболистов, включая новичков команды - 24-летнего бразильского правого вингера Давида Нереса, которого "Шахтер" купил у "Аякса", и 17-летнего бразильского правого защитника Винисиуса Тобиаса, чей переход из "Интернасьонала" был согласован еще минувшим летом.

В свой список Де Дзерби не включил 32-летнего украинского вингера Евгения Коноплянку.

Как сообщили в "Шахтере", футболист сейчас ищет новый клуб.

"Евгений Коноплянка не поехал на сбор, потому что занимается поиском нового клуба", – сообщает пресс-служба "Шахтера" изданию Tribuna.

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