В воскресенье, 16 января, донецкий "Шахтер" вылетел в Турцию для проведения учебно-тренировочного сбора.
Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби взял с собой 27 футболистов, включая новичков команды - 24-летнего бразильского правого вингера Давида Нереса, которого "Шахтер" купил у "Аякса", и 17-летнего бразильского правого защитника Винисиуса Тобиаса, чей переход из "Интернасьонала" был согласован еще минувшим летом.
В свой список Де Дзерби не включил 32-летнего украинского вингера Евгения Коноплянку.
Как сообщили в "Шахтере", футболист сейчас ищет новый клуб.
"Евгений Коноплянка не поехал на сбор, потому что занимается поиском нового клуба", – сообщает пресс-служба "Шахтера" изданию Tribuna.
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- Коноплянка присоединился к "Шахтеру" в сентябре 2019 года, когда командой еще заведовал Луиш Каштру.
- За 2,5 сезона некогда звезда украинского футбола отыграл 48 матчей, забил пять мячей и отдал три ассиста.
- При Де Дзерби игрок перестал попадать в заявку "горняков", сконцентрировавшись на матчах юношеской команды "оранжево-черных", с которыми часто проводит спарринги.
- Контракт бывшего игрока "Шальке" и "Севильи" с "Шахтером" заканчивается летом 2022 года.
- Оценочная стоимость футболиста составляет полтора миллиона евро, указывает Transfermarkt.
- В текущей кампании полузащитник наиграл всего 47 минут, страдая от травм.