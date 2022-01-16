17-летний бразилец Винисиус Тобиас отправится с командой на сборы в Турцию.

Бразильский защитник Винисиус Тобиас прибыл в расположение "Шахтера".

Об этом сообщает официальный сайт "оранжево-черных".

Бразилец прилетел в Киев в пятницу вечером, а в субботу, 15 января, вместе с остальными бразильцами прошел медосмотр.

17-летний защитник отправится с командой на сборы в Турцию.

"Шахтер" договорился о трансфере Винисиуса с бразильским "Интернасьоналом" еще минувшим летом. Футболист должен был присоединиться к "горнякам" по достижении 18-летия 23 февраля.

Читайте такжеЖена известного футболиста погибла в ДТП, пока ее муж подписывал контракт с грандом УПЛПо неофициальным данным, дончане отдали за Виннисиуса 4,5 млн евро сразу и еще 1,5 млн перечислят в феврале 2022 года. Также предусмотрены дополнительные бонусы.

Отметим, что Тобиас не провел еще ни одного матча на взрослом уровне. В 2021-м году на его счету 23 поединка в составе "Интернасьоналя" U-20 (один гол). Также в его активе шесть встреч за сборную Бразилии U-17.

Напомним, ранее "Шахтер" объявил о трансфере бразильского вингера Давида Нереса из амстердамского "Аякса".

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