Бразильский защитник Винисиус Тобиас прибыл в расположение "Шахтера".
Об этом сообщает официальный сайт "оранжево-черных".
Бразилец прилетел в Киев в пятницу вечером, а в субботу, 15 января, вместе с остальными бразильцами прошел медосмотр.
17-летний защитник отправится с командой на сборы в Турцию.
"Шахтер" договорился о трансфере Винисиуса с бразильским "Интернасьоналом" еще минувшим летом. Футболист должен был присоединиться к "горнякам" по достижении 18-летия 23 февраля.
Читайте такжеЖена известного футболиста погибла в ДТП, пока ее муж подписывал контракт с грандом УПЛПо неофициальным данным, дончане отдали за Виннисиуса 4,5 млн евро сразу и еще 1,5 млн перечислят в феврале 2022 года. Также предусмотрены дополнительные бонусы.
Отметим, что Тобиас не провел еще ни одного матча на взрослом уровне. В 2021-м году на его счету 23 поединка в составе "Интернасьоналя" U-20 (один гол). Также в его активе шесть встреч за сборную Бразилии U-17.
Напомним, ранее "Шахтер" объявил о трансфере бразильского вингера Давида Нереса из амстердамского "Аякса".
"Шахтер": результаты в сезоне
- "Шахтер" не смог одержать ни одной победы на групповом этапе Лиги чемпионов 2021-2022. "Горняки" проиграли четыре матча, сыграв вничью дважды - с "Интером" и "Шерифом". Окончательное положение команд в группе D: "Реал Мадрид" - 15 очков, "Интер" - 10, "Шериф" - 7, "Шахтер" - 2.
- В УПЛ "Шахтер" после осенней части сезона идет на первой позиции, имея на два балла больше, чем у "Динамо". В активе "горняков" 47 очков, у киевлян - 45.
- В Кубке Украины "Шахтер" обыграл "Черноморец" и вышел в 1/4 финала турнира, где сыграет против "Львова" на выезде.
- В матче за Суперкубок Украины-2021 "Шахтер" разгромил "Динамо" Киев со счетом 3:0.