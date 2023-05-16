Хозяева имеют уверенное преимущество в счете по итогам первой встречи.

Во вторник, 16 мая, в рамках ответного матча полуфинала Лиги чемпионов текущего сезона встретятся итальянские "Интер" и "Милан". Поединок состоится на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане.

На этой игре будет работать французская бригада арбитров. Главным судьей будет Клеман Тюрпен, а на линиях ему будут помогать Николя Дано и Бенжамин Паже.

В первом поединке между этими командами "нерадзури" одержали уверенную гостевую победу. Все решили голы Джеко и Мхитаряна на старте матча, которые и установили итоговый счет 2:0.

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На стадии плей-офф ЛЧ в этом сезоне "Милан" одержал победу по сумме двух матчей сначала над "Тоттенхэмом" (1:0, 0:0), а потом - "Наполи" (1:0, 1:1). "Интер" в играх навылет прошел "Порту" (1:0, 0:0) и "Бенфику" (2:0, 3:3).

Оба коллектива провели свои предварительные матчи в субботу, 13 мая. Однако завершились они с разными результатами. "Милан" поехал в гости к "Специи", за которую выступает украинец Виктор Коваленко, и проиграл со счетом 0:2. "Интер" на домашнем стадии одержал победу над "Сауссуоло" 4:2.

В рамках внутренних итальянских соревнований команды трижды играли в текущем сезоне. В чемпионате они обменялись победами ("Милан "выиграл 3:2, "Интер" - 1:0), а в Суперкубке "росонери" уступили со счетом 0:3.

Интер - Милан: прогноз букмекеров

По мнению букмекеров фаворитом сегодняшнего матча является "Интер". Также и в целом в противостоянии именно "нерадзури" отдают большое предпочтение.

Коэффициент на победу "Интера" в сегодняшнем матче составляет 2,22, на ничью – 3,50, а на победу "Милана" - 3,52.

Наиболее вероятным точным счетом матча аналитики считают ничью 1:1. Коэффициент на такой результат - 6,00.

А вот в коэффициентах на проходы какой-то из команд в финал очень большая разница: "Милан" - 11,00, А "Интер" - 1,05.

Интер - Милан: трансляция

В Украине этот поединок будет транслировать видеосервис MEGOGO. Стартовый свисток матча запланирован на 22:00.

Отметим, что параллельная пара полуфинала ЛЧ встретится в рамках ответного матча в среду, 17 мая.

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