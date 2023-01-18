Миланский "Интер" выигрывает Суперкубок Италии во втором сезоне подряд.

В среду, 18 января, состоялся поединок за Суперкубок Италии, в котором встретились "Милан" и "Интер".

Игра прошла на стадионе "Кинг Фахд" в Эр-Рияде (Саудовской Аравии) и завершилась разгромной победой "нерадзурри" со счетом 3:0.

Футболисты "Интера" вышли вперед уже на 10-й минуте встречи - гол забил Федерико Димарко с передачи Николо Бареллы. На 21-й минуте боснийский форвард Эдин Джеко после паса защитника Алессандро Бастони укрепил преимущество подопечных Симоне Индзаги.

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Во втором тайме "Милан" больше владел мячом и чаще проводил острые атаки, но соперник забил еще один гол. На 77-й минуте аргентинский форвард Лаутаро Мартинес после передачи Милана Шкриньяра установил итоговый счет встречи.

"Милан" - "Интер" - 0:3

Голы: Димарко, 10, Джеко, 21, Л. Мартинес, 77

"Милан": Тэтэрушану, Калабрия (Дест, 79), Кьер (Калюлю, 64), Томори, Т. Эрнандес, Тонали, Беннасер, Мессиас (Ориги, 65), Диас (Де Кетеларе, 65), Леау, Жиру (Ребич, 79)

"Интер": Онана, Шкриньяр, Ачерби, Бастони (де Врей, 84), Дармиан, Барелла (Гальярдини, 71), Чалханоглу (Аслани, 84), Мхитарян, Димарко (Госенс, 63), Джеко (Корреа, 71), Л.Мартинес

Обзор матча:

Стоит отметить, что гол в этой игре стал знаменательным для Эдина Джеко. По информации Goal, босниец стал самым возрастным автором гола в Суперкубке Италии, забив в возрасте 36 лет и 307 дней.

Ранее рекорд принадлежал экс-нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду, который отличился в игре за Суперкубок Италии в возрасте 35 лет и 350 дней.

Добавим, что "Интер" становится победителем Суперкубка Италии по футболу во второй раз кряду. В прошлом сезоне "нерадзури" выиграли этот трофей, победив "Ювентус" со счетом 2:1.

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