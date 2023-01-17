"Интер" попробует защитить титул действующего победителя турнира.

В среду, 18 января, состоится поединок за Суперкубок Италии по футболу, в котором "Милан" против "Интера".

Знаменитое "Derby della Madonnina" пройдет в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

Действующий чемпион Италии после паузы на ЧМ-2022 пока не может прийти в себя. После победы над скромной "Салернитаной" (1:2) в первом матче года "россонери" не могут победить в трех матчах подряд. В чемпионате потеряны очки в матчах с "Ромой" (2:2) и "Лечче" (2:2), а в 1/8 финала Кубка команда Стефано Пиоли, играя в большинстве в Милане, уступила "Торино" (0:1).

Видео дня

"Интер" начал сезон откровенно посредственно, но в конце концов свои позиции подтянул. Они выиграли 8 из последних десяти матчей в Серии А, а уже в новом году смогли обыграть лидера "Наполи" (0:1), а в прошлом туре на выезде дожали "Аталанту" (2:3).

Милан - Интер: прогноз

Букмекеры в своих прогнозах отдают незначительный перевес "Интеру". Поставить на победу подопечных Симоне Индзаги в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2,65, а победа "Милана" оценена в 2,75. Коэффициент на ничью - 3,40.

Гол "россонери" в противостоянии с "Интером" оценивается коэффициентом 1,30, в то время как на гол "нерадзури" принимают ставки с коэффицентом 1,28.

Наиболее вероятным исходом матча в основное время букмекеры считают ничью со счетом 1:1. Коэффициент на это событие - 6,90.

Итоговая победа "Интера" в Суперкубке Италии оценивается коэффициентом 1,89, триумф "Милана" - 1,97.

Милан - Интер: трансляция

На территории Украины прямую трансляцию матча за Суперкубок Италии между "Миланом" и "Интера" можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO.

Начало поединка в 21:00 по киевскому времени.

Добавим, что "Интер" является действующим победителем Суперкубка Италии. В финале прошлого розыгрыша "нерадзури" победили "Ювентус" со счетом 2:1.

Вас также могут заинтересовать новости: