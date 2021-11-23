Шведский форвард рассказал о своем периоде в стане "красных дьяволов".

Нападающий сборной Швеции и бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович высказал свое мнение касательно нынешних проблем именитого английского клуба.

По мнению легендарного футболиста, в "Манчестер Юнайтед" живут прошлым и мало внимания уделяют проблемам настоящего.

"Я получил отличный опыт в Англии. "Манчестер Юнайтед" - потрясающий клуб, мы выиграли несколько трофеев.

Проблемы "МЮ"? Они слишком много говорят о своём прошлом. Когда я перешел туда, сказал: "Я здесь, чтобы сосредоточиться на настоящем и написать свою собственную историю".

Но когда ты так часто думаешь о прошлом, это затягивает. Нужно думать о настоящем, либо же пойти в больницу и прочистить голову", - сказал Ибрагимович в комментарии The Guardian.

Читайте такжеСамый богатый клуб мира хочет подписать звездного украинского футболистаНапомним, "Манчестер Юнайтед" днями отправил в отставку главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера. Одним из претендентов на пост наставника "красных дьяволов" называют нынешнего наставника топ-клуба Франции.

"Манчестер Юнайтед": результаты в сезоне

"МЮ" за 12 сыгранных туров в рамках АПЛ сумел набрать 17 очков всего и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата. Отставание от лидера турнира "Челси" составляет уже 12 баллов.

В Лиге чемпионов "Манчестер Юнайтед" идет на первом месте в группе F с 7 очками в активе. Столько же набранных баллов и у "Вильярреала", который идет вторым.

Следующий матч "дьяволы" сыграют 23 ноября против "Вильярреала" на выезде в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Автор: Владимир Медяник