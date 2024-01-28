Чеферин заверил, что УЕФА не снимет санкции против российских команд до завершения войны в Украине.

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал ситуацию с отстранением российских команд и спортсменов от международных соревнований из-за военной агрессии России против Украины.

Глава европейского футбола открыто посочувствовал российским спортсменам, назвав их жертвами. Он объяснил свою позицию тем, что атлеты РФ не могут выступить против власти из-за страха оказаться в тюрьме.

Также футбольный чиновник заверил, что санкции с российских команд и спортсменов УЕФА не снимет до окончания войны в Украине.

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"Единственное давление идет с другой стороны: не допускать их. На меня никогда не было давления с российской стороны. Этот запрет будет действовать, пока идет война.

Мне это неприятно, потому что мне жалко спортсменов, но все, включая УЕФА, должны сделать все возможное, чтобы остановить это безумие. Если говорить о том, что российские спортсмены не идут против власти: ты можешь это делать в Великобритании, я могу это делать в своей стране, но в России ты попадаешь в тюрьму, если ты это сделаешь, или еще хуже. Поэтому им непросто, и они являются жертвами.

Это всегда плохо для спортсменов, это всегда плохо для отношений между людьми, но, к сожалению, мы живем в такие сумасшедшие времена. Я очень переживаю. То, что я вижу в геополитике, страшно", - сказал Чеферин в интервью The Guardian.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные всех возрастов от участия во всех турнирах под своей эгидой после полномасштабного вторжения армии РФ в Украину.

Ранее УНИАН сообщал, что президент УЕФА Александер Чеферин опасается выхода Украины и Израиля в финальную часть Евро-2024 по футболу.

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