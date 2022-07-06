Евгений Хачериди рассказал о своем отношении к россиянам и о ситуации в родном Мелитополе.

Бывший футболист киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Евгений Хачериди рассказал, как изменилось его отношение к россиянам после того, как РФ начала полномасштабную войну на украинской территории.

"В Беларуси люди все понимают. Если есть хоть немного мозгов, все понимают. Как по-другому? Мы ведь до этого жили и все было хорошо", - приводит слова Хачериди "Профутбол Digital".

Опытный защитник также рассказал о ситуации в своем родном Мелитополе, временно оккупированном российскими войсками.

"Ситуация в Мелитополе? Город в оккупации, да. Не то что очень сложно, но слава Богу там ничего такого нет, беззакония нет. Только людям негде работать, цены поднялись. Ничего хорошего, пока там оккупанты. У меня бабка и отец там. Сестра приедет из Крыма, сделает им карточку, чтобы была связь.

Отношение к россиянам? Это же не люди, кого спросите. Кто их может любить после того, что они делают? Это ведь на всю жизнь останется. Их никто за людей считать не будет. Там есть здравомыслящие люди, но боятся говорить. Нормальный человек никогда не будет с этой страной что-либо связывать", – сказал экс-игрок "Динамо".

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 133-й день.

Евгений Хачериди: карьера