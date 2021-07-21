21 июля команда прошла первый этап вакцинации.

Футболисты и персонал донецкого "Шахтера" 21 июля вакцинировались от COVID-19.

Они получили первую дозу вакцины, сообщает официальный сайт "Шахтера".

"Вы видите, что происходит в мире, и, наверное, вакцинация - это сейчас единственная помощь в качестве борьбы с пандемией. Произошло несколько случаев, которые убедили меня в том, что за счет вакцинации становится меньше летальных исходов из-за коронавируса", - отметил ветеран "Шахтера" Андрей Пятов.

"Мир прогрессирует. Мы должны довериться и прививаться, если хотим, чтобы наши родные и близкие были здоровы. В ходе сезона фактически каждые три-четыре дня сдаем тесты - от нас этого требуют УАФ, УЕФА, так как мы - спортсмены, принимающие участие в играх и разных мероприятиях", - добавил он.

"Шахтер" в сезоне 2021-2022

Новый сезон команда начнет под руководством нового главного тренера - итальянца Роберто Де Дзерби.

Перед стартом сезона донецкий клуб представил новую форму.

В УПЛ "Шахтер" стартует 24 июля матчем против "Ингульца".

В Лиге чемпионов "горняки" начнут свой путь с третьего раунда квалификации 3 или 4 августа (ответные матчи - 10 августа). Их соперником будет бельгийский "Генк".

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Автор: Антон Дударь