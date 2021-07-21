Футболист присоединится к "горнякам", когда ему исполнится 18 лет.

"Шахтер", который недавно представил троих новичков, достиг соглашения с бразильским "Интернасьоналем" о трансфере защитника Винисиуса Тобиаса.

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Бразильский защитник присоединится к "горнякам" в феврале после того, как ему исполнится 18 лет. Пока же он будет выступать за "Интернасьонал" U-20.

По неофициальной информации, "Шахтер" заплатит за футболиста 6 миллионов евро.

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Винисиус Тобиас: что о нем известно

Основная позиция Винисиуса - правый защитник.

Винисиус Тобиас - воспитанник "Интернасьонала". Выступал за юношеские и молодежную команды клуба.

В 2021 году он провел 10 матчей за команду U20 (все в стартовом составе, отметился одним голом с пенальти).

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Автор: Антон Дударь