Новички Шахтера получили футболки с номерами / YouTube/FC Shakhtar Donetsk
Перед стартом сезона 2021-2022 донецкий "Шахтер" представил трех новых игроков команды.
В качестве новичков команды были представлены бразильский полузащитник Педриньо, бразильский защитник Марлон, а также нападающий из Буркина-Фасо Лассина Траоре.
В рамках презентации игроки получили футболки с игровыми номерами. Траоре будет выступать под №23, Педриньо получил футболку с №38, а Марлон - с №26.
Также новички команды ответили на вопросы журналистов.
YouTube-канал "Шахтера" опубликовал полное видео презентации игроков.
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"Шахтер" в сезоне 2021-2022
- Новый сезон команда начнет под руководством нового главного тренера - итальянца Роберто Де Дзерби.
- В УПЛ "Шахтер" стартует 24 июля матчем против "Ингульца".
- В Лиге чемпионов "горняки" начнут свой путь с третьего раунда квалификации 3 или 4 августа (ответные матчи - 10 августа). Их соперником будет бельгийский "Генк".
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