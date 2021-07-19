В летнее межсезонье "горняки" подписали Марлона, Педриньо и Лассину Траоре.

Перед стартом сезона 2021-2022 донецкий "Шахтер" представил трех новых игроков команды.

В качестве новичков команды были представлены бразильский полузащитник Педриньо, бразильский защитник Марлон, а также нападающий из Буркина-Фасо Лассина Траоре.

В рамках презентации игроки получили футболки с игровыми номерами. Траоре будет выступать под №23, Педриньо получил футболку с №38, а Марлон - с №26.

Также новички команды ответили на вопросы журналистов.

YouTube-канал "Шахтера" опубликовал полное видео презентации игроков.

"Шахтер" в сезоне 2021-2022

Новый сезон команда начнет под руководством нового главного тренера - итальянца Роберто Де Дзерби.

В УПЛ "Шахтер" стартует 24 июля матчем против "Ингульца".

В Лиге чемпионов "горняки" начнут свой путь с третьего раунда квалификации 3 или 4 августа (ответные матчи - 10 августа). Их соперником будет бельгийский "Генк".

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Автор: Антон Дударь