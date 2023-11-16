Георгий Судаков поделился ожиданиями от предстоящего матча с Италией.

Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков рассказал о подготовке сборной Украины к решающем поединку квалификации Евро-2024 против национальной команды Италии.

24-летний футболист отметил, что "сине-желтые" мечтают попасть на ЧЕ-2024 по футболу и будут бороться за победу в игре против "Скуадры Адзурры".

"Стиль и принципы игры после прихода Реброва не изменились, нам нравится играть в атаке, владеть мячом. Имея больше партнеров по команде в Европе, мы имеем больше уверенности и международного опыта. Мудрик и Трубин теперь, так сказать, приносят больше энергии и знаний.

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Кто из "Скуадры Адзурры" мне нравится? Полузащитники - Дзаньоло, Барелла, Локателли. Италия очень сильна, они действующие чемпионы Европы, я очень уважаю их. Но мы будем бороться за победу и приложим все усилия. Победить Италию и попасть на Евро - это наша мечта. После наступления мира, конечно", - приводит слова Судакова La Gazzetta dello Sport.

Напомним, сборная Украины сыграет с Италией в заключительном туре квалификации Евро-2024. Победитель этой игры получит прямую путевку на чемпионат Европы.

Добавим, что из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов сборная Украины номинально домашний матч против Италии проведет в немецком Леверкузене на стадионе "БайАрена". Поединок состоится 20 ноября в 21:45 по киевскому времени.

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