Сборная Украины после перерыва забила три гола Армении и одержала разгромную победу.

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик прокомментировал победу сборной Украины в поединке третьего тура Лиги наций УЕФА против команды Армении.

Молодой футболист признался, что говорил тренер национальной команды в перерыве игры с армянской сборной.

"Всегда непросто взламывать такую ​​оборону, когда команда ставит "автобус". В перерыве Александр Васильевич сказал, что крайним нападающим нужно больше заходить внутрь, чтобы давать больше пространства крайним защитникам, чтобы мы могли делать больше передач в штрафную.

Конечно, силы на следующий матч есть. Нужно хорошо восстановиться, затем будет предматчевая тренировка. Надо выходить и побеждать. Сбор довольно длительный, но это футбол, то, что мы любим.

У нас есть преимущество над ирландцами, потому что мы проводим домашний матч. Придет много украинцев, наших болельщиков. Будем играть ради них. Всегда здорово, когда весь стадион болеет именно за тебя", – приводит слова Мудрика сайт УАФ.

Напомним, 11 июня национальная сборная Украины по фубтолу одержала победу над сборной Армении в рамках группового этапа Лиги наций со счетом 3:0. Первый тайм игры завершился вничью 0:0, но во втором тайме подопечные Петракова отгрузили три гола в ворота соперника. Отличились Руслан Малиновский, Александр Караваев и Виталий Миколенко.

В следующем туре Лиги наций сборная Украины сыграет 14 июня против Ирландии. Игра пройдет на Муниципальном стадионе ЛКС имени Владислава Круля в Польше.

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