Также клуб должен уплатить кругленькую сумму штрафа.

Нападающий"Динамо" Владислав Ванат получил дисквалификацию за проявления дискриминации к арбитру Екатерине Монзуль. Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ.

Игрок после матча 16-го тура УПЛ "Динамо" - "Ингулец" негативно высказался в адрес главного арбитра того поединка Екатерины Монзуль. Он заявил, что не видел, чтобы в топ-чемпионатах Европы встречи судили женщины, раскритиковав работу Монзуль.

Ванат был дисквалифицирован на три матча. Кроме этого еще два поединка ограничения будут действовать условно. Нападающий пропустит встречи против "Александрии", "Колоса" и "Вереса" и в этом сезоне сможет сыграть лишь с "Металлистом 1925" в последнем туре.

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Также "Динамо" должно уплатить обязательный штраф в размере 100 тысяч гривен. УАФ отмечает, что на время действия военного положения направлены от клубов обязательные денежные взносы перечисляются на платформу United24.

Киевляне имеют право на обжалование решения в Апелляционный комитет УАФ.

Также на заседании КДК были оштрафованы донецкий "Шахтер" и ровенский "Верес" на 15 тысяч и 20 тысяч гривен соответственно. Причиной является пренебрежение правилами организации футбольных матчей во время действия военного положения. На своих домашних поединках клубы нарушили требования по проведению встреч чемпионата без зрителей.

Отметим, что в этом сезоне на счету Ваната 11 голов и три ассиста в 24 матчах УПЛ. Также он провел 11 встреч в еврокубках, в которых отметился одним взятием ворот.

Напомним, что в том поединке против "Ингульца" киевляне потерпели домашнее поражение со счетом 0:2.

Добавим, что сейчас "Динамо" находится на четвертом месте УПЛ, уступая третьей "Заре" восемью очками и опережая пятую "Александрию" на столько же зачетных пунктов.

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