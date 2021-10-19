Тарас Степаненко читает на английском, а Александр Караваев интересуется экономикой.

Футболисты сборной Украины рассказали о том, что читают и смотрят во время сборов команды.

Своими предпочтениями они поделились с YouTube-каналом vZbirna.

Так, на предыдущем сборе Тарас Степаненко на английском читал книгу Стюарта Макгилла "Ultimate Back Fitness and Performance".

"Иногда пользуюсь переводчиком - не все слова знаю, так как много медицинских терминов. Помимо тренировок, нужно всегда следить за собой и правильно готовить свой организм, восстанавливать. Стараюсь следить за собой правильно и профессионально. В этой книге хорошие слова: "Тренируй движения, а не мышцы". Если ты правильно делаешь движения - правильно работают все мышцы, суставы, связки, это дает свои плоды", - рассказал Степаненко.

"Мне интересно. Я читаю не так быстро, это не художественная литература, поэтому вдумываешься. Смотришь упражнения, на себе пробуешь, как оно действует", - отметил полузащитник.

Что касается сериалов, то Степаненко рассказал, что с женой смотрит нашумевшую "Игру в кальмара". А на сборе сам смотрел два сериала Netflix: "Каштановый человечек" и "Гангстер". "Мне такие нравятся - триллеры, боевики", - отметил полузащитник.

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Александр Караваев рассказал, что читает книгу про нефть: "Как зарождалась нефть, как мир стал зависеть от нефти. Чисто для себя, чтобы знать про экономику".

Игорь Харатин смотрит "Игру в кальмара", а последняя книга, которую он прочитал - Дэйл Карнеги "Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично".

Артем Довбик читает биографии футболистов, Георгий Бущан рассказал, что последним прочитал роман "1984" Джорджа Оруэлла, а Сергей Кривцов - "Линия крови" Джеймса Роллинса.

Сборная Украины: последние результаты

В рамках квалификации на чемпионат мира сборная Украины в октябре провела два матча: обыграла Финляндию в гостях со счетом 2:1, после чего во Львове сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1).

В своей отборочной группе украинцы занимают второе место, набрав 9 очков в семи матчах.

Автор: Антон Дударь